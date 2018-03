Polizei Steinfurt / Pressemeldung der Kreispolizeibehörde ...

Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Steinfurt vom Sonntag, 18.03.2018

Steinfurt - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten Ibbenbüren, Osnabrücker Straße Samstag, 17.03.2018, 08:01 Uhr Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Mettingen befuhr die Osnabrücker Straße von Rheine kommend in Richtung Osnabrück. In Höhe der Einmündung Mühlenweg nutzte ein 36-jähriger Fußgänger aus Ibbenbüren die dortige Querungshilfe. Dabei stieß er mit dem zuvor genannten Pkw zusammen. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf des Unfallgeschehens dauern an.

Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten Ochtrup, Weilautstraße Sonntag, 18.03.2018, 01:50 Uhr Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Ochtrup befuhr die Weilautstraße in Ochtrup. In der dortigen 30 km/h Zone übersah der Fahrer eine Fahrbahnverengung und kollidierte mit einem Baum und einem Holzpfeiler. Der Pkw des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Nach dem Aufprall beschädigten umherfliegende Teile sowie das verunfallte Fahrzeug selbst, zwei weitere auf der Straße geparkte Pkw. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer des Pkw alkoholisiert gefahren ist. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Unfallfahrer in ein Krankenhaus.

