Polizei Steinfurt / Recke, Einbruch/Sachbeschädigung

Recke, Einbruch/Sachbeschädigung

Recke - Über ein Kellerfenster sind Einbrecher am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (06.11.2018) in ein Restaurant an der Hauptstraße eingestiegen. Offenbar suchten die Täter zunächst in dem Lokal nach Diebesgut. Dabei entwendeten sie aus einer Wechselgeldkasse einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Diebe begaben sich zudem in die im Obergeschoss gelegenen Wohnräume. Hier richteten sie erhebliche Sachschäden an, unter anderem an einem Fernsehgerät und an einem Laptop. Der Sachschaden wird auf cirka 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Der Einbruch ist in der Zeit zwischen Sonntag, 18.50 Uhr und Montag, 01.15 Uhr, verübt worden.

