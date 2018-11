Polizei Steinfurt / Recke, Einbruchsdiebstahl

Recke, Einbruchsdiebstahl

Recke - In einem Gasthaus an der Recker Straße in Steinbeck haben sich in der Nacht zum Montag (05.11.2018) Einbrecher aufgehalten. Die Unbekannten verschafften sich in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22.00 Uhr und Montagmorgen, 06.00 Uhr, Zugang zu den Räumen und sahen sich dort scheinbar gezielt nach Bargeld um. Der Versuch einen Tresor zu öffnen, scheiterte. Nach ersten Erkenntnissen fanden der oder die Täter in verschiedenen Behältnissen insgesamt einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05451/591-4315.

