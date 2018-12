Polizei Steinfurt / Rheine-Altenrheine, Verkehrsunfall

Rheine-Altenrheine, Verkehrsunfall

Rheine - Auf dem Hopstener Damm (L 593) in Altenrheine hat sich am frühen Freitagmorgen (07.12.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 05.25 Uhr wollte eine 38-jährige Autofahrerin aus Osnabrück von der Landstraße nach links auf die Autobahn 30 in Richtung Osnabrück abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-jährigen Rheinensers. Dieser war auf dem Hopstener Damm in Richtung Dreierwalde unterwegs. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. An den beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf etwa 20.000 Euro geschätzt werden.

