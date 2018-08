Polizei Steinfurt / Rheine, Brand eines Gabelstaplers, Säure ...

Rheine, Brand eines Gabelstaplers, Säure ausgelaufen, keine Gefahr für Personen

Rheine - Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Dienstag (14.08.), gegen 18.30 Uhr, ein Gabelstapler in Brand. Der Stapler stand in einer Lagerhalle auf der Borsigstraße, in der auch Container mit einer zur Futtermittelherstellung benötigten Säure standen. Durch die Hitze und durch den brennenden Gabelstapler wurden mehrere dieser Container beschädigt. Es liefen etwa 300 Liter aus. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand am Stapler schnell löschen. Der ABC Zug der Feuerwehr sicherte die beschädigte Container und nahm die ausgelaufene Säure auf. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

