Polizei Steinfurt / Rheine, Brand eines Müllbehältnisses

Rheine, Brand eines Müllbehältnisses

Rheine - Am Rodder Damm in Eschendorf hat in der Nacht zum Donnerstag (29.03.2018) eine Papiermülltonne gebrannt. Gegen 01.00 Uhr sah ein Bewohner des Reihenhauses aus der draußen abgestellten Tonne Rauch aufsteigen. Der Mann griff zum Wasserschlauch und konnte den Brand unmittelbar löschen. Die Papiertonne ist leicht beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Demnach waren eine Person oder mehrere Personen auf das eingefriedete Grundstück gegangen und hatten den Inhalt der Papiermülltonne angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wer hat dort um kurz vor 01.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

