Polizei Steinfurt / Rheine, Diebstahl verhindert

Rheine, Diebstahl verhindert

Rheine - In der Nacht zum Dienstag (02.10.2018) ist in einer Tiefgararge an der Karlstraße eine Garagenbox aufgebrochen worden. Aus dieser waren verschiedene Lebensmittel entwendet worden. Mehrere Getränke hatten die Unbekannten auf dem Weg aus der Garage verloren. Aufgrund dieses Diebstahls richteten die Geschädigten in der Folgezeit ein wachsames Auge auf den Garagenkomplex. Am Dienstagabend, gegen 22.00 Uhr, stellten Bewohner drei Jugendliche in der Tiefgarage fest. Diese brachen die Garagenbox auf und gingen hinein. Kurzerhand verschloss der Zeuge die Box von außen. Die Polizei konnte das Trio im Alter von 16 und 17 Jahren in Empfang nehmen. Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Diebstahl aus der Nacht davor machten die Drei nicht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

