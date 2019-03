Polizei Steinfurt / Rheine, Einbruchdiebstahl in einen Kindergarten

Rheine, Einbruchdiebstahl in einen Kindergarten

Rheine - Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in einen Kindergarten auf der Engelstraße eingebrochen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und konnte danach in die Räumlichkeiten einsteigen. Er durchsuchte alle Räume und rückte einen schweren Tresor von der Wand. Er löste dabei einen Alarm aus. Ein zuständiges Wachunternehmen informierte die Polizei. Zwei Beamte fuhren sofort zum Kindergarten. Zunächst konnte die Beamten keine Auffälligkeiten feststellen. Dann hörten sie ein Rascheln in einem Gebüsch. Einige Sekunden später sahen sie einen Mann, der auf der Franziskusstraße in nördliche Richtung rannte. Der Mann trug einen Stoffbeutel. Ein Beamter startete sofort die Verfolgung. Der Einbrecher sprang nach einiger Zeit in einen SUV ähnlichen Wagen, der am Burgsteinfurter Damm abgestellt war. Dann verriegelte er von innen den Wagen. Zu diesem Zeitpunkt traf der Polizeibeamte am Wagen ein. Der Einbrecher startete den Motor und wollte flüchten. Mit einem Einsatzstock zerschlug der Beamte die Scheibe der Fahrertür, um ein Weiterfahren zu verhindern. Trotzdem gelang dem Einbrecher die Flucht. Bei dem Wagen könnte es sich um einen VW Sharan oder einen ähnlichen Wagentyp handeln. Der Beamte las ein Kennzeichen ab. Unmittelbar danach erschien ein weiterer Zeuge mit seinem Pkw vor Ort. Der Polizeibeamte und der Zeuge verfolgten zusammen den Einbrecher mit dem Pkw des Zeugen, verloren aber den Kontakt. Der Einbrecher war etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er war mit einer blauen Jeans und einer brauner Jacke bekleidet. Er trug eine helle Schirmmütze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist es nicht gelungen, das Fahrzeug ausfindig zu machen, denn das abgelesene Kennzeichen war offensichtlich falsch. Die Beamten suchen Zeugen, die am Samstag (09.03), gegen 00.55 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die das beschädigte Fahrzeug gesehen haben. Für die Beamten ist auch interessant, bei welcher Autofirma ein in Frage kommendes Fahrzeug zu Reparatur abgegeben worden ist oder wo eine Fahrertürscheibe gekauft wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

