Polizei Steinfurt / Rheine, Exhibitionist

Rheine, Exhibitionist

Rheine - In der Nähe der Brücke, die an der Pappelallee über die B 70 führt, hat sich am vergangenen Wochenende ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Bisher wurden zwei Vorfälle bei der Polizei angezeigt. Am Samstagmittag (15.09.2018), gegen 13.00 Uhr, hatten Zeugen in Höhe der Emsbrücke, auf rechten Seite in Richtung Autobahn gesehen, einen nackten Mann bemerkt. Die Polizei suchte den Bereich ab, insbesondere an der Pappelallee und der dortigen Brücke, konnten ihn aber nicht ausfindig machen. Am Sonntagmorgen (16.09.2018), gegen 10.25 Uhr, sah ein Zeuge an der Pappelallee, in Höhe der Brücke, erneut einen unbekleideten Mann. Der etwa 50 Jahre alte Mann zeigte sich wiederum in schamverletzender Weise. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden Vorfällen oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05971/938-4215.

