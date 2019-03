Polizei Steinfurt / Rheine, Gemeinschädliche Sachbeschädigung an ...

Rheine, Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Blitzanlage

Rheine - Rheine, Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Blitzanlage

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch (27.03.), in der Zeit von 00.52 Uhr bis 07.25 Uhr die vier Glasscheiben eines mobilen Blitzgerätes mit schwarzer Farbe besprüht, sodass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß genutzt werden konnte. Die mobile Blitzanlage stand im Innenstadtbereich auf der verkehrsreicher Osnabrücker Straße. Insbesondere zur Nachtzeit hat die Polizei in diesem Bereich bei früheren Messungen erhebliche Geschwindigkeits-überschreitungen festgestellt. Die Beamten haben die Ermittlungen zu dieser gemeinschädlichen Sachbeschädigungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, 05971/ 938 - 4215.

