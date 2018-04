Polizei Steinfurt / Rheine, Körperverletzung

Rheine, Körperverletzung

Rheine - Am Freitagabend, zwischen 18.45 Uhr und 19.10 Uhr, gerieten drei junge Männer auf der Matthiasstraße mit einer Gruppe von angeblich 5 bis 6 Ausländern in einen Streit. Anschließend verließen beide Gruppen die Örtlichkeit. Etwa zehn Minuten später kam es auf der Matthiasstraße zu einem erneuten Aufeinandertreffen, in dessen Verlauf unter anderem mit der Bestuhlung der Außenterrasse auf die Geschädigten geworfen wurde. Als ein 21-jähriger Geschädigter am Boden lag, trat ihm einer der Unbekannten gegen den Kopf. Dabei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

