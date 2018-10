Polizei Steinfurt / Rheine, Körperverletzung

Rheine, Körperverletzung

Rheine - Bei der Polizei ist eine Auseinandersetzung zweier Männer angezeigt worden, deren Verlauf derzeit noch nicht eindeutig geklärt ist. Ein 38-jähriger Rheinenser schilderte den Beamten, dass er sich am späten Dienstagabend (25.09.2018), gegen 22.00 Uhr, mit seinem Hund auf einem Hundeplatz am Rodder Damm aufgehalten hatte. Dort sei er mit einem Unbekannten in einen Streit geraten. Währenddessen habe der Unbekannte ein Messer gezogen und ihn bedroht. Der Rheinenser habe sich gewehrt, der Fremde sei zu Boden gegangen und schließlich geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05971/938-4215. Der war etwa 180 cm groß, hatte schwarze kurze Locken, trug eine schwarze Hose, Pumaschuhe und eine schwarze Jacke.

