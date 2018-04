Polizei Steinfurt / Rheine-Mesum, Brand Thiestraße

Rheine-Mesum, Brand Thiestraße

Rheine - Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Thiestraße hat es erneut gebrannt. Am Mittwochvormittag (04.04.2018), gegen 11.15 Uhr, bemerkte eine Bewohnerin das Feuer. Die Frau informierte sofort die weiteren Bewohner, die sich ins Freie begaben und somit in Sicherheit bringen konnten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrages entstanden. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Anschließend konnten die Bewohner in das Haus zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine erste Untersuchung ergab, dass in einem Kellerraum gelagerter Hausrat gebrannt hatte. Dem Anschein nach war dieser von Unbekannten angezündet worden. Der Kellerraum ist beschlagnahmt worden, da weitere Untersuchungen durchgeführt werden sollen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

