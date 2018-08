Polizei Steinfurt / Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine-Mesum, Verkehrsunfallflucht

Rheine - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Alte Bahnhofstraße ist ein grauer Skoda Fabia angefahren und am hinteren Stoßfänger sowie am hinteren linken Radlauf beschädigt worden. Der Skoda war dort eine Woche lang, von Samstagnachmittag (18.08.) bis Samstag (25.08.), 12.00 Uhr, geparkt gewesen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

