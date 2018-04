Polizei Steinfurt / Rheine, Müllcontainer in Brand geraten

Rheine, Müllcontainer in Brand geraten

Rheine - Am Donnerstag (19.04.), gegen 01.40 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Karlstraße gerufen worden. Im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses waren mehrere Papier- und Sperrmüllcontainer in Brand geraten. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Brandermittler der Polizei haben die Brandstelle untersucht. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Karlstraße, Hansaallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

