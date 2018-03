Polizei Steinfurt / Rheine, Osnabrücker Straße-Russenweg, ...

Rheine, Osnabrücker Straße-Russenweg, Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Rheine - Am Freitagnachmittag kam es in Rheine an der Kreuzung Osnabrücker Straße / Russenweg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw Ford von der Morsestraße über die Osnabrücker Straße in den Russenweg fahren. Beim Überqueren der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des 31jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem Pkw Opel die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Opel gegen eine Verkehrsinsel auf dem Russenweg geschleudert. Der 29jährige Ford-Fahrer, seine 27jährige Beifahrerin und der 31jährige Opel-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die 27jährige Beifahrerin musste durch die Feuerwehr mittels schwerem Gerät aus dem Fahrzeug geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle voll gesperrt.

