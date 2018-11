Polizei Steinfurt / Rheine, Sachbeschädigungen/Graffiti

Rheine, Sachbeschädigungen/Graffiti

Rheine - Eine unbekannte männliche Person ist am Mittwochnachmittag (31.10.2018), gegen 17.50 Uhr, an der Verdistraße beim Besprühen einer Garagenwand beobachtet worden. Ein Zeuge sah den etwa 22- bis 25-Jährigen, der auf die Garage mit zwei verschiedenen Farbdosen einen Schriftzug sprühte. Der Unbekannte war etwa 170 cm groß, hatte ein dunklen Teint und volles, schwarzes Haar. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze, die mit Fell gefüttert war. Er war mit einem Fahrrad unterwegs. Auf dem Gepäckträger war ein silberner Korb befestigt. Im Weiteren stellte sich heraus, dass an der Zeppelinstraße, auf der rückwärtigen Seite eines Garagenhofes, der über die Steinfurter Straße erreichbar ist, auf zwei Gargenwände ebenfalls dieser Schriftzug gesprüht worden war. Die Schäden bzw. das Reinigungskosten werden mit jeweils etwa 500 Euro angegeben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

