Polizei Steinfurt / Rheine, sexuelle Belästigung

Rheine, sexuelle Belästigung

Rheine - Eine junge Frau aus Rheine ist in der Nacht zum Sonntag (02.09.2018) von einem bisher unbekannten, etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Die Frau war um 01.20 Uhr zu Fuß auf dem Friedrich-Ebert-Ring unterwegs. Als sie die Heinrich-Lübke-Straße erreicht hatte, näherte sich ihr von hinten ein Fahrradfahrer. Unvermittelt griff der Mann der Frau an die Kleidung und fasste sie dann unsittlich an. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin der Mann mit dem Fahrrad über die Heinrich-Lübke-Straße in Richtung Gustav-Stresemann-Straße flüchtete. Der Unbekannte hatte kurze, blonde Haare (Igelschnitt). Er trug ein dunkelbraunes Kapuzenshirt und fuhr ein Herrenfahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

