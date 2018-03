Polizei Steinfurt / Rheine, Unfall/Sachbeschädigung

Rheine, Unfall/Sachbeschädigung

Rheine - Auf dem K&K-Parkplatz an der Sonnenstraße ist am Samstag (17.03.2018), in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 13.30 Uhr, ein geparkter Renault Megane auf unbekannte Weise an der Heckklappe beschädigt worden. Es sind erhebliche Lackkratzer entstanden, die fast über die gesamte Fahrzeugbreite, in einer Höhe von 78 cm bis 98 cm, verlaufen. Diese Beschädigung könnten durch ein Fahrrad, oder ähnlichem Fahrzeug, verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

