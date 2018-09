Polizei Steinfurt / Rheine, Unfallflucht

Rheine, Unfallflucht

Rheine - Am Mittwochnachmittag (05.09.2018), in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Dutum, an der Nienbergstraße, ein geparkter, blauer Audi A6 von einem unbekannten Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Audi liegt bei mindestens 1.000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht bitte unter Telefon 05971/938-4215.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200