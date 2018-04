Polizei Steinfurt / Rheine, Verdächtiger angetroffen, Polizei ...

Rheine, Verdächtiger angetroffen, Polizei ermittelt

Rheine - Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch (18.04.2018) einen 20-jährigen Mann festgenommen. Um 03.20 Uhr hörte ein Bewohner der Karolingerstraße draußen verdächtige Geräusche. Beim Blick aus dem Fenster sah er, dass die Hecktüren eines geparkten Transporters offen standen. In dem Wagen befanden sich zahlreiche Werkzeugmaschinen. Der Rheinenser lief zu dem Wagen, in den offensichtlich jemand eingestiegen war. Dort angekommen, sprach er den Mann an, der dann mit einem Satz aus dem Wagen sprang. Der Unbekannte versuchte dabei einen Werkzeugkoffer zu ergreifen, offensichtlich um diesen mit dem von ihm mitgeführten Fahrrad abzutransportieren. Ohne Diebesgut stieg der junge Mann auf das Rad und fuhr davon. Der Rheinenser folgte ihm. Wenig später sah er den jungen Mann auf der Straße liegen. Er war mit dem Fahrrad gestürzt. Mit Hilfe eines inzwischen hinzugeeilten Familienangehörigen konnten sie den 20-Jährigen festhalten und der Polizei übergeben. Widerstand leistete er nicht. Der junge Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der 20-jährige Rheinenser für mehrere Diebstähle infrage kommen. Neben dem versuchten Diebstahl aus dem Transporter hat der 20-Jährige den Diebstahl eines Pedelec von einem Grundstück am Lürwers Hof in der Nacht zu Dienstag (17.04.) sowie den Diebstahl eines Laptops und eines weiteren E-Bikes aus einer offenen Garage an der Sandhövelstraße bereits zugegeben. An seiner Wohnung stellten die Beamten zudem ein hochwertiges Elektrofahrrad der Marke Hai Trecking 4.0 sicher. Dieses Rad will der Beschuldigte bereits im November 2017 an der Luisenstraße in Rheine gestohlen haben. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten dauern an.

