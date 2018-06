Polizei Steinfurt / Rheine, Verkehrsgefährdung / Trunkenheitsfahrt

Rheine, Verkehrsgefährdung / Trunkenheitsfahrt

Rheine - Am Mittwochabend (06.06.) zogen Polizeibeamte einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr, der annähernd 2,9 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann war den Polizeibeamten auf dem Kardinal-Galen-Ring aufgefallen. Als eine Lichtzeichenanlage Rotlicht zeigte, bemerkte der Fahrer die Polizeibeamten. Der Mann versuchte daraufhin, sich bei Grünlicht in den Linksabbiegeverkehr zur Hovestraße hineinzuzwängen. Dabei mussten verschiedene Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Funkstreifenwagen folgte dem Pkw. Die Beamten konnten den VW Lupo auf der Hovestraße anhalten. Als die Polizeibeamten dann die Fahrertür öffneten und den Fahrer aufforderten, auszusteigen, fiel dieser den Beamten entgegen. Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr verständlich sprechen, geschweige sich auf den Beinen halten konnte. Ein Alkoholvortest ergab nahezu 2,9 Promille. Der Mann musste mit auf die Wache kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten eröffneten ein Strafverfahren und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

