Polizei Steinfurt / Rheine, Verkehrsunfall am Donnerstag

Rheine, Verkehrsunfall am Donnerstag

Rheine - Am Donnerstagmorgen (20.09.2018), um 07.45 Uhr, wollte ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Elter Straße überqueren. In dem Moment bog eine 61-jährige Busfahrerin vom Kardinal-Galen-Ring auf die Elter Straße ein. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Linienbus und dem Fahrradfahrer. Der 10-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro und am Omnibus in Höhe von cirka 1.000 Euro.

