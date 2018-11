Polizei Steinfurt / Rheine, Verkehrsunfall, PKW beschädigt

Rheine, Verkehrsunfall, PKW beschädigt

Rheine - Am Dienstag (06.11.2018), gegen 16.30 Uhr, wurde von einem Zeugen beobachtet, dass ein auf dem Seitenstreifen vor dem NETTO-Markt geparkter, grauer oder silberner Kleinwagen angefahren wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Gesucht wird die/der Geschädigte(n). Hinweise bitte an die Polizei Rheine. Tel. 05971/938-4215.

