Polizei Steinfurt / Rheine, Verkehrsunfall/Sachbeschädigung

Rheine, Verkehrsunfall/Sachbeschädigung

Rheine - Nach Angaben eines Autofahrers kam es am Donnerstag (23.08.2018), um 07.48 Uhr, auf der Hohenkampstraße zu einem Unfall. Dem in Richtung Timmermannufer fahrenden PKW war demnach in Höhe Lohorststraße ein Motorrad entgegengekommen, das in Richtung Hemelter Straße fuhr. Als das Zweirad in Höhe des weißen Hyundais war, schlug der männliche Fahrer mit seiner Hand gegen den Außenspiegel des Pkws. Dabei zerbrach das Spiegelglas. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Der Motorradfahrer fuhr in Richtung Hemelter Straße weiter. Der Fahrer des Motorrades oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine in Verbindung zu setzen. Der Fahrer war etwa 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung, schwarze Handschuhe und einen weißen Helm. Das Motorrad -ohne Verkleidung- hatte einen auffälligen, dunklen Tank. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

