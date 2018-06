Polizei Steinfurt / Rheine , Verkehrsunfallflucht

Rheine , Verkehrsunfallflucht

Rheine - Am Montag (04.06.2018), gegen 09.50 Uhr, ereignete sich auf der Osnabrücker Straße/Memeler Straße ein Verkehrsunfall. Ein silberner Pkw fuhr von der Memeler Straße nach rechts auf die Osnabrücker Straße und beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines Daimler Benz, der die Osnabrücker Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Am Daimler Benz entstand ein Lackschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

