Polizei Steinfurt / Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine - Am Montagnachmittag (01.10.2018), gegen 16.55 Uhr, wollte eine junge Frau mit ihrem Fahrrad den Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Ring/Matthiasstraße (am Köpi) überqueren. Die Ampel zeigte für die Fußgänger und Radfahrer "Grünlicht", als ein weißer VW-Caddy vom Ring in die Matthiasstraße einbog und auf dem Radweg bis zum Stillstand abbremste. Die junge Frau musste stark abbremsen, um nicht gegen den Caddy zu fahren. Dabei kam sie zu Fall. Der Fahrer des VW-Caddys entfernte sich in Richtung Innenstadt von der Unfallstelle. Die junge Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Tel. 05971/938-4215.

