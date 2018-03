Polizei Steinfurt / Saerbeck, tödlicher Verkehrsunfall

Saerbeck, tödlicher Verkehrsunfall

Saerbeck - Auf der Riesenbecker Straße (K 29) ist in der Nacht zum Freitag (16.03.2018) ein Autofahrer verunglückt. Der Mann erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus verstarb. Ein Zeuge, der die Unfallstelle gegen 02.15 Uhr erreichte, informierte sofort die Rettungskräfte. Den Recherchen zufolge fuhr der Verunglückte auf der Riesenbecker Straße von Riesenbeck in Richtung Saerbeck. In der Nähe des Weges "Feldhoek" kam der Wagen des Mannes aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr aus dem vollkommen beschädigten Fahrzeug befreit. Die Sachschäden werden auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werden die Ermittlungen zu den Personaldaten des Fahrers sowie die Untersuchungen zum Unfallhergang durchgeführt.

