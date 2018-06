Polizei Steinfurt / Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck - Am Sonntag (10.06.2018), zwischen 07.00 Uhr und 07.50 Uhr, ereignete sich auf der Ibbenbürener Straße, im Bereich des Kreisverkehrs ein Verkehrsunfall. Ein weißer Ford Kuga hatte mehrere Verkehrszeichen angefahren und beschädigt. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des weißen Ford setzte die Fahrt fort und flüchtete über die Riesenbecker Straße in Richtung Riesenbeck. Auf der Riesenbecker Straße, kurz hinter der Einmündung zum Bioenergiepark, wurde der weiße Ford unfallbeschädigt abgestellt. Der Fahrer entfernte sich in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an dem Ford auf etwa 10.000 Euro und Schaden an den Verkehrszeichen auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten 02572/9306-4415.

