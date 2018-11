Polizei Steinfurt / Steinfurt, B54, Verkehrsunfallflucht, eine ...

Steinfurt, B54, Verkehrsunfallflucht, eine verletzte Person

Steinfurt - Am Donnerstag (29.11.), gegen 14.10 Uhr, befuhr ein Lkw die Bundesstraße 54 in Fahrtrichtung Münster. Der Lkw befand sich gerade im Bereich der Anschlussstelle Metelen, als ein zwei Faust großer Granitstein die Windschutzscheibe des Lkws durchschlug und dann gegen die Brust des Lkw Fahrers prallte. Der Fahrer konnte den Lkw noch in eine nahegelegene Nothaltebucht lenken und blieb dann schwerverletzt im Führerhaus sitzen. Danach alarmierte er die Polizei. Noch bevor der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, konnte er den Polizeibeamten mitteilen, dass zur gleichen Zeit auf der Gegenfahrbahn ein Lkw mit Baustoffen in Richtung Steinfurt gefahren sei. Als beide Fahrzeuge auf ungefähr gleicher Höhe gewesen wären, sei der Granitstein von der Ladefläche gefallen und direkt in sein Führerhaus geschleudert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Lkw in Fahrtrichtung Steinfurt beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 -6212.

