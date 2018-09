Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Diebstahl

Steinfurt-Bo., Diebstahl

Steinfurt - Auf einer Baustelle an der Arnold-Kock-Straße haben sich am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (20.09.2018) Diebe aufgehalten. Der oder die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr Zugang zu dem Rohbau. Daraus entwendeten sie eine unbekannte, jedoch wohl größere Menge Kabel, Kupfer und elektronische Geräte. Der Wert des Diebsgutes dürfte im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, Telefon 02551/15-4115.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200