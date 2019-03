Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Schützenstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montagabend, 22.15 Uhr und Dienstagabend, 19.03.2019, 07.20 Uhr, in das Gebäude eingestiegen. Bei der Suche nach Diebesgut fanden sie neben Schmuck auch die Schlüssel für einen vor dem Haus abgestellten Wagen. Mit dem schwarzen Audi fuhren die Unbekannten davon. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200