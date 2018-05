Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Einbruch in ein Wohnhaus

Steinfurt-Bo., Einbruch in ein Wohnhaus

Steinfurt - Unbekannte Diebe sind am Donnerstagvormittag (17.05.) in ein Wohnhaus an der Laerstraße eingedrungen. Die Täter begaben sich auf die Terrasse des Hauses, wo sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Im Haus durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Einbrecher waren in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.50 Uhr am Werk. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der der Laerstraße verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen habe. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

