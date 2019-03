Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo. Fahrzeug aufgebrochen

Steinfurt-Bo. Fahrzeug aufgebrochen

Steinfurt - Am Haferkamp ist am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (14.03.2019) ein Firmenwagen aufgebrochen worden. Der weiße VW-Transporter war am Mittwoch gegen 18.00 Uhr an der Straße abgestellt worden. Am nächsten Morgen um 06.00 Uhr bemerkte der Geschädigte an dem Fahrzeug sofort die zertrümmerte Heckscheibe. Aus dem Innern hatten der oder die Täter eine Viega-Akku-Pressmaschine im Wert von 3.500 Euro gestohlen. Der Sachschaden an dem Wagen beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

