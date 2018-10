Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Haus stark beschädigt

Steinfurt-Bo., Haus stark beschädigt

Steinfurt - Am Dienstagnachmittag (30.10.2018), gegen 17.00 Uhr, ist den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei eine Explosion in einem Wohnhaus an der Tilsiter Straße gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war es im Wohnzimmer des Einfamilienhauses zu erheblichen Beschädigungen gekommen. Eine 66-jährige Bewohnerin stand unter Schock. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Weiteren nahmen Polizeibeamte die Ermittlungen zur Ursache und zur Schadenshöhe auf. Demnach ist die Explosion durch einen technischen Defekt in einem Wasser führenden Kaminofen entstanden. Dieser stand in dem Wohnzimmer. Im Wesentlichen in Mitleidenschaft gezogen wurden das Wohnzimmer und das Dach des Hauses. Der Schaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen etwa 80.000 Euro. Detaillierte Untersuchungen im Hinblick auf die Statik werden noch durchgeführt.

