Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Sachbeschädigung

Steinfurt-Bo., Sachbeschädigung

Steinfurt - Auf dem Parkplatz der Schule an der Kapellenstraße ist am Montagabend (16.04.2018) ein PKW beschädigt worden. Der Autofahrer stellte seinen grauen Mazda am Abend gegen 18.00 Uhr auf dem Platz ab. Gegen 22.30 Uhr kehrte er zu dem Wagen zurück und stellte sofort eine auffällige Beschädigung fest. Unbekannte Personen hatten das Wort Sex in den Lack der Motorhaube geritzt. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden etwa 700 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

