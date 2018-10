Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall B 54

Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall B 54

Steinfurt - Ein Verkehrsunfall auf der B 54, in der Nähe der Ausfahrt Borghorst/Laer/Horstmar (Dumte), führte am Mittwochvormittag (17.10.2018) für den in Richtung Gronau fahrenden Fahrzeugverkehr zu Beeinträchtigungen. Um kurz vor 09.00 Uhr war ein 27-jähriger Nordwalder mit seinem Auto in Richtung Steinfurt/Gronau unterwegs. Kurz hinter der Ausfahrt Dumte war eine Baustelle eingerichtet, die linke der beiden Fahrpuren war gesperrt. Der junge Mann bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf. Dieser wurde von einem 67-jährigen Münsteraner gefahren. Bei dem Unfall erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen. Die Schäden an den PKW werden auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Wagen des Nordwalders musste abgeschleppt werden.

