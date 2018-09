Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall/Diebstahl

Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall/Diebstahl

Steinfurt - Eine 63-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Mittwochnachmittag (19.09.2018), um 17.00 Uhr, auf der Kopernikusstraße in Richtung Overbergweg/Oranienring. In Höhe des dortigen Pättkens, gleich am Anfang, kam ihr ein bisher unbekannter Fahrradfahrer, der einen dunklen Teint hatte, entgegen. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Die Borghorsterin stürzte und war nach eigenen Angaben kurz ohne Bewusstsein. Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, war der Radfahrer vom Unfallort geflüchtet. Ihre Handtasche, in der sich unter anderem ein dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, war nicht mehr aufzufinden. Die Brille der Frau wies Beschädigungen auf. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfall, dem an dem Unfall beteiligten Radfahrer oder zu dem Diebstahl der Tasche unter Telefon 02551/15-4115.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200