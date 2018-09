Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bu., Angebote prüfen

Steinfurt-Bu., Angebote prüfen

Steinfurt - Am Freitag (21.09.2018) waren im Bereich Veltrup Handwerker unterwegs, die Dachdeckerarbeiten anboten. Für einen vereinbarten Preis wollten sie an einem Gebäude eine neue Dachrinne anbringen. Der Vertrag wurde per Handschlag geschlossen. Nach der Beendigung der Arbeiten, die nach Angaben des Steinfurters schlecht ausgeführt worden waren, verlangte der Handwerker nun angeblich einen höheren Preis. Der Bewohner zeigte sich damit nicht einverstanden und informierte die Polizei. Diese überprüfte den Sachverhalt. Der Handwerker schilderte eine andere Version der Preisverhandlungen. Schließlich gaben beide zu verstehen, sich zivilrechtlich einigen zu wollen.

Die Polizei empfiehlt: Derartige Haustürgeschäfte werden immer wieder angeboten. Treffen Sie eindeutige Vereinbarungen und lassen Sie sich diese schriftlich geben.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200