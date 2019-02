Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bu., falsche Polizisten an der Haustür

Steinfurt-Bu., falsche Polizisten an der Haustür

Steinfurt - Am Freitagmorgen (22.02.), gegen 08.45 Uhr, haben am Nelkenweg in Burgsteinfurt zwei Männer an einer Haustür geklingelt und vorgegeben, Beamte der Bundespolizei zu sein. Dann wollten die angeblichen Polizisten wissen, ob sich im Haus "scharfe" Waffen oder einen Waffenschrank befinden würden. Dem Hauseigentümer war das Auftreten der "Beamten" nicht geheuer, er stellte weitere Fragen und wurde zunehmend misstrauischer, woraufhin die beiden Männer das Haus verließen. Sie stiegen in einen auf dem Nelkenweg geparkten dunklen PKW Kombi, Mercedes E-Klasse, mit IN-Kennzeichen (für Ingolstadt) ein und fuhren in Richtung Veltruper Kirchweg davon. Die beiden etwa 50 Jahre alten Männer trugen dunkelgraue Kleidung. Einer der Täter war 180 cm groß und hatte dunkles volles Haar. Der Andere war etwas kleiner und hatte eine stämmige Figur. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem schwarzen Mercedes mit IN-Kennzeichen machen können oder bei denen die falsche Polizisten mit der gleichen Masche aufgetreten sind. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

