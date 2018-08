Polizei Steinfurt / Steinfurt-Bu., gefährliche Körperverletzung

Steinfurt-Bu., gefährliche Körperverletzung

Steinfurt - Am Dienstagmorgen (21.08.2018), um kurz nach 07.00 Uhr, ist der Polizei im Bereich des Graf-Arnold-Platzes ein Streit unter zwei Personen gemeldet worden. Den Schilderungen zur Folge war dabei ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Die eingesetzten Beamten trafen dort einen verletzen 30-jährigen Mann an, der unmittelbar durch Rettungskräfte versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann aus Gronau hatte schwere Verletzungen erlitten. Die zweite an dem Streit beteiligte Person war nach Zeugenangaben mit einem Wagen weggefahren. Der 48-jährige Mann aus Ochtrup konnte im Rahmen der Fahndung von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Körperverletzung und zum genauen Verlauf dauern an. Die Spuren auf dem Parkplatz wurden gesichert.

