Polizei Steinfurt / Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfall, ...

Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfall, Radfahrer verletzt

Steinfurt - Am Sonntag (10.06.2018), gegen 10.20 Uhr, ereignete sich auf der Leerer Straße, Höhe Bahnunterführung, ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Steinfurt befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bahnunterführung kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere Radfahrer entfernte sich nach dem Eintreffen des Rettungswagens von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200