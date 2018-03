Polizei Steinfurt / Steinfurt, Körperverletzung, Sachbeschädigung

Steinfurt, Körperverletzung, Sachbeschädigung

Steinfurt - Tatzeit: Sonntag (11.03.) 23.40 Uhr, Zwei, 22 und 23 Jahre alte Männer aus Borghorst stiegen am Bahnhof Grottenkamp in einen Zug. Ohne Fahrkarten fuhren sie in Richtung Gronau. Als sie vom Zugbegleiter kontrolliert wurden, reagierte der 22-Jährige aggressiv. Er spuckte dem Zugbegleiter ins Gesicht und schlug ihm gegen den Arm. Mit einem Nothammer schlug er anschließend gegen eine Glasscheibe des Zuges. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. In Burgsteinfurt flüchteten beide aus dem Zug. Auf der Ochtruper Straße wurde sie von der Polizei angetroffen. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Bei der Festnahme wurden die Streifenbeamten von einem unbeteiligten Passanten behindert. Der 51-jährige Mann aus Burgsteinfurt hielt einen Beamten leicht am Arm fest, beleidigte die Beamten mehrfach und versuchte sie zu bespucken. Auch er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200