Polizei Steinfurt / Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt - Auf der Ostendorfer Straße in Ostendorf ist am Sonntagnachmittag (30.09.2018) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 54-jährige Zweiradfahrer aus Münster erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zur stationären Behandlung ins Münsteraner Uni-Klinikum. Der 54-Jährige fuhr um kurz nach 16.00 Uhr mit seinem Krad in Richtung Nordwalde. Nach Zeugenangaben und den Spuren zufolge kam das Zweirad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und dort zu Fall. Das Krad wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf cirka 5.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200