Polizei Steinfurt / Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt - Auf der Landstraße 559 in Ostendorf ist am Dienstagnachmittag (02.10.2018) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 21-jährige Nordwalder erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der junge Mann hatte gegen 15.35 Uhr auf der regenassen Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Zweirad verloren. Er stürzte und rutschte dann in den angrenzenden Straßengraben. Das Krad wurde stark beschädigt. Der Schaden daran wird auf cirka 3.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

