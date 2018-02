Polizei Steinfurt / Überfall auf eine Bäckerei, Zeugen gesucht

Überfall auf eine Bäckerei, Zeugen gesucht

Ibbenbüren - Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen (17.02.), gegen 06:30 Uhr, eine Bäckerei an der Osnabrücker Straße überfallen. Der Täter bedrohte die beiden Angestellten mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte übergab ihm Bargeld in einer Geldtasche. Anschließend flüchtete der mit einer schwarzen Motorradhaube maskierte Mann in unbekannte Richtung. Der Beschreibung zufolge war er etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 175cm bis 180cm groß. Die Bekleidung des schlanken Mannes war ausschließlich schwarz. An den Händen trug der Täter schwarze Softshellhandschuhe. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert. Die Ermittler suchen Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter 05451/591-4315.

