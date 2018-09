Polizei Steinfurt / Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten ...

Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzten Neuenkirchen, Landersum, Salzbergener Straße, Samstag, 15.09.2018, 10:50 Uhr

Steinfurt - Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Rheine-Mesum befährt aus Richtung Rheine kommend mit ihrem Pkw VW die Straße Landersum in Fahrtrichtung Salzbergener Straße. An der dortigen Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw VW eines 31Jährigen, der aus Neuenkirchen kommend die Salzbergener Straße in Fahrtrichtung Salzbergen befährt. Bei dem Zusammenstoß werden die 24Jährige und ihre 22jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Feuerwehr Neuenkirchen musste beide Insassen aus dem Fahrzeug bergen. Die beiden schwer Verletzten wurden mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der 31Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Rheine verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung durch die Polizei für 2 Stunden vollständig gesperrt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand bei dem Unfall Totalschaden.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200