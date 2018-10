Polizei Steinfurt / Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer Lengerich, Herkenstraße Samstag, 20.10.2018, 13:41 - 14:44 Uhr

Steinfurt - Am Samstagmittag ereignete sich in Lengerich auf der Herkenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Motorradfahrer kam ausgangs einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Die Herkenstraße wurde durch die Polizei während der Unfallaufnahme zwischen der Margarethenstraße und der Bergstraße für ca. eine Stunde gesperrt. Der Motorradfahrer wurde durch die eingesetzten Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum nach Osnabrück geflogen.

