Polizei Steinfurt / Verkehrsunfall mit zwei schwer und drei ...

Verkehrsunfall mit zwei schwer und drei leicht Verletzten Westerkappeln, Mettener Straße Freitag, 19.10.2018, 20:55 Uhr

Westerkappeln - Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Ibbenbüren befährt aus Richtung Ibbenbüren kommend mit einem PKW Toyota die Mettener Straße in Fahrtrichtung Westerkappeln. Im Verlauf einer Rechtskurve gerät der PKW gegen die rechte Leitplanke. Anschließend driftet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. An einem Baum kommt der PKW zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall werden der 19jährige Fahrzeugführer, ein 19jähriger und ein 20jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die 17jährige Beifahrerin und ein 19jähriger Beifahrer werden schwer verletzt. Die 17jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Osnabrück gebracht. Die anderen Verletzten wurden mit Rettungswagen zum Klinikum Ibbenbüren gebracht. Das beteiligte Fahrzeug wurde stark beschädigt.

