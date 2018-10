Polizei Steinfurt / Westerkappeln, Arbeitsfahrzeug gestohlen

Westerkappeln, Arbeitsfahrzeug gestohlen

Westerkappeln - Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Seeste, Im Himmelreich, ist am vergangenen Wochenende ein rotes Arbeitsfahrzeug, ein Hoftrac der Marke Weidemann, Typ 1370CX50, gestohlen worden. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Diebe waren zwischen Freitag 12.00 Uhr und Montag (08.10.), 14.00 Uhr, am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200